Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,86 Prozent tiefer bei 17 887,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,522 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,186 Prozent schwächer bei 18 008,22 Punkten, nach 18 041,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 870,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 050,03 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 16 463,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, notierte der SDAX bei 18 302,82 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 15 371,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,06 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,76 Prozent auf 40,74 EUR), Stabilus SE (+ 5,96 Prozent auf 17,78 EUR), tonies (+ 4,13 Prozent auf 10,08 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,02 Prozent auf 177,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,19 Prozent auf 69,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-5,89 Prozent auf 5,35 EUR), Sixt SE St (-5,87 Prozent auf 72,15 EUR), Alzchem Group (-4,51 Prozent auf 175,70 EUR), adesso SE (-4,20 Prozent auf 59,30 EUR) und ATOSS Software (-4,10 Prozent auf 79,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 674 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at