SDAX

18 298,24
281,16
1,56 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 03.11.2026 15:58:51

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Der SDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus.

Am Dienstag verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,53 Prozent auf 18 121,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,585 Prozent tiefer bei 18 111,09 Punkten in den Handel, nach 18 217,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 851,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 190,96 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der SDAX bei 18 194,70 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 18 524,47 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 16 543,43 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,41 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Basler (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR), PVA TePla (+ 6,03 Prozent auf 31,30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,77 Prozent auf 11,00 EUR), SMA Solar (+ 5,14 Prozent auf 51,35 EUR) und SFC Energy (+ 4,73 Prozent auf 18,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-26,42 Prozent auf 5,32 EUR), init innovation in traffic systems SE (-7,45 Prozent auf 30,45 EUR), ATOSS Software (-4,59 Prozent auf 89,40 EUR), GFT SE (-4,22 Prozent auf 27,25 EUR) und CEWE Stiftung (-3,58 Prozent auf 113,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4 758 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,097 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,60 2,29% 1&1 AG
ATOSS Software AG 93,00 3,45% ATOSS Software AG
Basler AG 23,40 -1,47% Basler AG
CEWE Stiftung & Co. KGaA 116,00 2,84% CEWE Stiftung & Co. KGaA
GFT SE 27,60 1,66% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,07 1,62% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 32,30 2,54% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,00 2,41% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,35 -3,72% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,35 2,05% Mutares
PVA TePla AG 29,80 -4,55% PVA TePla AG
SFC Energy AG 18,28 -1,19% SFC Energy AG
SMA Solar AG 54,70 6,73% SMA Solar AG
TeamViewer 5,40 2,57% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 290,12 1,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen