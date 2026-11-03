Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,53 Prozent auf 18 121,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,585 Prozent tiefer bei 18 111,09 Punkten in den Handel, nach 18 217,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 851,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 190,96 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der SDAX bei 18 194,70 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 18 524,47 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 16 543,43 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,41 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Basler (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR), PVA TePla (+ 6,03 Prozent auf 31,30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,77 Prozent auf 11,00 EUR), SMA Solar (+ 5,14 Prozent auf 51,35 EUR) und SFC Energy (+ 4,73 Prozent auf 18,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-26,42 Prozent auf 5,32 EUR), init innovation in traffic systems SE (-7,45 Prozent auf 30,45 EUR), ATOSS Software (-4,59 Prozent auf 89,40 EUR), GFT SE (-4,22 Prozent auf 27,25 EUR) und CEWE Stiftung (-3,58 Prozent auf 113,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4 758 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,097 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at