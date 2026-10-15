Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|SDAX-Entwicklung
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15.10.2026 15:58:56
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus
Am Donnerstag steht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,66 Prozent im Minus bei 17 875,64 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 18 120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 176,53 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 127,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 839,31 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 127,33 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 18 262,13 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 16 874,35 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,00 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 3,22 Prozent auf 72,15 EUR), HelloFresh (+ 2,84 Prozent auf 3,00 EUR), Fielmann (+ 2,84 Prozent auf 38,05 EUR), pbb (+ 2,44 Prozent auf 3,02 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,22 Prozent auf 73,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Drägerwerk (-15,95 Prozent auf 98,00 EUR), Basler (-8,95 Prozent auf 20,35 EUR), SFC Energy (-8,69 Prozent auf 18,08 EUR), PVA TePla (-8,56 Prozent auf 28,86 EUR) und LPKF Laser Electronics (-8,08 Prozent auf 11,95 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 945 100 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,023 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,56 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Basler AG
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|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|95,20
|-1,04%
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|38,05
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|HAMBORNER REIT
|4,06
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|HelloFresh
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|Hypoport SE
|76,50
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|KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|LPKF Laser & Electronics AG
|11,65
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|Mutares
|24,90
|0,81%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,96
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|PVA TePla AG
|29,28
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|74,50
|1,50%
|SFC Energy AG
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Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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