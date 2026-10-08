SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
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08.10.2026 09:28:45
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
Um 09:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 17 948,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,391 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,624 Prozent schwächer bei 18 056,32 Punkten, nach 18 169,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 931,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 062,06 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 791,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 921,52 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 17 399,21 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,42 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 1,66 Prozent auf 5,50 EUR), GFT SE (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), Südzucker (+ 1,13 Prozent auf 12,54 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 22,50 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,73 Prozent auf 68,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Jungheinrich (-6,46 Prozent auf 20,86 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,23 Prozent auf 21,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,01 Prozent auf 14,50 EUR), OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR) und INDUS (-2,78 Prozent auf 38,50 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Jungheinrich-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 143 097 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,132 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,57 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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