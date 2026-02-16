Wüstenrot & Württembergische Aktie

WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

SDAX-Kursentwicklung 16.02.2026 17:58:40

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus

So performte der SDAX schlussendlich.

Am Montag ging es im SDAX via XETRA letztendlich um 0,25 Prozent auf 17 796,06 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 95,149 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,389 Prozent stärker bei 17 909,41 Punkten, nach 17 840,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 948,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 787,27 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Wert von 18 329,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SDAX mit 16 148,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 14 823,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,54 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 3,63 Prozent auf 3,77 EUR), Medios (+ 2,27 Prozent auf 17,10 EUR), SFC Energy (+ 2,11 Prozent auf 13,52 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1,68 Prozent auf 15,78 EUR) und DEUTZ (+ 1,59 Prozent auf 11,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil GFT SE (-8,33 Prozent auf 15,18 EUR), adesso SE (-3,77 Prozent auf 61,20 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR), Gerresheimer (-3,12 Prozent auf 19,27 EUR) und Stabilus SE (-2,88 Prozent auf 20,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 1 445 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,271 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,97 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG

Analysen zu Wüstenrot & Württembergische AG

Aktien in diesem Artikel

adesso SE 61,30 -3,62% adesso SE
DEUTZ AG 11,46 2,14% DEUTZ AG
Douglas AG 11,00 0,00% Douglas AG
Gerresheimer AG 19,34 -3,06% Gerresheimer AG
GFT SE 15,40 -7,34% GFT SE
Medios AG 16,98 3,41% Medios AG
Mutares 32,20 2,06% Mutares
Nagarro SE 58,35 -3,47% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,77 3,17% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Schaeffler AG 10,72 -0,83% Schaeffler AG
SFC Energy AG 13,44 2,28% SFC Energy AG
Stabilus SE 20,20 -2,88% Stabilus SE
Wüstenrot & Württembergische AG 15,72 1,29% Wüstenrot & Württembergische AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 797,63 -0,24%

