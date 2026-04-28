Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

So bewegt sich der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag sinkt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 17 666,30 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,605 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,097 Prozent tiefer bei 17 652,88 Punkten, nach 17 670,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 611,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 706,24 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SDAX mit 16 338,41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der SDAX mit 18 319,79 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 606,24 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,79 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 11,86 Prozent auf 50,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,32 Prozent auf 38,02 EUR), pbb (+ 3,62 Prozent auf 3,26 EUR), Medios (+ 2,84 Prozent auf 13,76 EUR) und Mutares (+ 2,04 Prozent auf 25,05 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Siltronic (-3,08 Prozent auf 69,20 EUR), PVA TePla (-2,34 Prozent auf 34,18 EUR), Sixt SE St (-2,06 Prozent auf 68,85 EUR), TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,68 EUR) und adesso SE (-1,86 Prozent auf 57,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 297 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,113 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at