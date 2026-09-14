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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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SDAX-Marktbericht 14.09.2026 15:58:53

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Der SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,87 Prozent auf 18 187,86 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,780 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 18 342,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 346,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 372,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 183,22 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 18 633,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 16 561,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,79 Prozent zu. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 6,62 EUR), GFT SE (+ 3,41 Prozent auf 25,80 EUR), HelloFresh (+ 1,65 Prozent auf 2,78 EUR), ATOSS Software (+ 1,57 Prozent auf 90,60 EUR) und CANCOM SE (+ 1,57 Prozent auf 22,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen LPKF Laser Electronics (-10,47 Prozent auf 11,55 EUR), Basler (-9,37 Prozent auf 20,80 EUR), ASTA Energy Solutions (-9,35 Prozent auf 58,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7,94 Prozent auf 63,75 EUR) und PVA TePla (-7,28 Prozent auf 28,02 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 368 301 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,70 -0,84% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 58,20 -8,78% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 90,80 2,37% ATOSS Software AG
Basler AG 21,00 -7,89% Basler AG
CANCOM SE 22,75 2,48% CANCOM SE
FRIEDRICH VORWERK 65,05 -6,06% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 25,90 4,02% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,21 -0,24% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,39 1,02% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 2,77 1,35% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,50 0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,85 -7,78% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,90 0,19% Mutares
PVA TePla AG 28,46 -5,89% PVA TePla AG
TeamViewer 6,61 4,34% TeamViewer

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SDAX 18 182,00 -0,90%

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