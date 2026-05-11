Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Montag verbuchte der SDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 18 570,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,249 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 18 623,02 Punkte an der Kurstafel, nach 18 628,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 515,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 668,80 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der SDAX auf 17 257,63 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der SDAX bei 18 089,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 16 363,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,00 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell CEWE Stiftung (+ 6,02 Prozent auf 98,70 EUR), Ottobock (+ 4,50 Prozent auf 62,70 EUR), pbb (+ 4,10 Prozent auf 3,40 EUR), Nagarro SE (+ 3,39 Prozent auf 43,86 EUR) und Alzchem Group (+ 3,38 Prozent auf 165,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Verve Group (-7,98 Prozent auf 1,44 EUR), Elmos Semiconductor (-6,50 Prozent auf 192,60 EUR), KSB SE (-3,39 Prozent auf 799,00 EUR), Siltronic (-3,26 Prozent auf 96,30 EUR) und Einhell Germany vz (-3,13 Prozent auf 74,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 044 683 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at