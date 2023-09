Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 12 953,28 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,557 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,355 Prozent auf 12 910,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 956,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 894,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 976,30 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 049,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, stand der SDAX bei 13 312,86 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2022, mit 10 910,42 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,19 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 3,66 Prozent auf 25,50 EUR), GFT SE (+ 2,79 Prozent auf 24,34 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,99 Prozent auf 29,72 EUR), JOST Werke (+ 1,98 Prozent auf 46,40 EUR) und Salzgitter (+ 1,85 Prozent auf 25,26 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil STO SE (-2,88 Prozent auf 128,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,57 Prozent auf 20,85 EUR), secunet Security Networks (-2,11 Prozent auf 208,50 EUR), Drägerwerk (-1,90 Prozent auf 43,80 EUR) und ZEAL Network SE (-1,79 Prozent auf 30,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 615 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,515 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at