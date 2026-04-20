Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Am Montag fällt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,02 Prozent auf 18 082,90 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,207 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1,00 Prozent auf 18 085,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 268,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18 090,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 070,22 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 20.03.2026, mit 16 197,98 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 632,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 107,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,19 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,30 Prozent auf 37,38 EUR), PNE (+ 2,07 Prozent auf 8,88 EUR), SMA Solar (+ 2,00 Prozent auf 48,94 EUR), Südzucker (+ 0,86 Prozent auf 11,78 EUR) und Einhell Germany vz (+ 0,53 Prozent auf 75,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen STO SE (-3,87 Prozent auf 109,20 EUR), TeamViewer (-3,43 Prozent auf 4,99 EUR), grenke (-2,63 Prozent auf 13,34 EUR), adesso SE (-2,58 Prozent auf 60,30 EUR) und Dürr (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 103 844 Aktien gehandelt. Mit 4,272 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 3,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at