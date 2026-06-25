Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0,44 Prozent leichter bei 17 884,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,375 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,289 Prozent auf 18 015,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 963,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 015,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 791,12 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 3,41 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 18 871,93 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 16 905,40 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 16 964,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 9,95 Prozent auf 43,98 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,34 Prozent auf 1,44 EUR), JOST Werke (+ 2,56 Prozent auf 52,00 EUR), Hypoport SE (+ 2,39 Prozent auf 83,40 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,25 Prozent auf 17,28 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-8,40 Prozent auf 22,90 EUR), Energiekontor (-4,79 Prozent auf 36,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,10 Prozent auf 67,90 EUR), Alzchem Group (-3,96 Prozent auf 174,80 EUR) und MBB SE (-3,88 Prozent auf 173,20 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 087 224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,699 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.

Redaktion finanzen.at