Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Index im Blick
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25.06.2026 09:30:43
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 17 950,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,375 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,289 Prozent stärker bei 18 015,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 963,71 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 015,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 950,35 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 3,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 871,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 905,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, stand der SDAX bei 16 964,48 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,43 Prozent auf 1,46 EUR), PVA TePla (+ 4,05 Prozent auf 41,62 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,99 Prozent auf 71,90 EUR), Basler (+ 1,38 Prozent auf 29,30 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,80 Prozent auf 25,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Grand City Properties (-2,52 Prozent auf 8,90 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 50,50 EUR), TeamViewer (-2,09 Prozent auf 4,79 EUR), Eckert Ziegler (-1,86 Prozent auf 15,28 EUR) und MBB SE (-1,66 Prozent auf 177,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 188 479 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 3,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte
Die Mutares-Aktie hat mit 3,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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