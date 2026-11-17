Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,63 Prozent auf 17 646,81 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 88,486 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,404 Prozent auf 17 686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 758,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 686,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 640,66 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SDAX noch bei 18 486,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der SDAX auf 16 069,28 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,68 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Springer Nature (+ 1,54 Prozent auf 23,15 EUR), INDUS (+ 0,88 Prozent auf 34,55 EUR), tonies (+ 0,31) Prozent auf 12,92 EUR), STO SE (+ 0,19 Prozent auf 105,00 EUR) und Dermapharm (+ 0,00 Prozent auf 35,45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), OHB SE (-2,85 Prozent auf 170,20 EUR), Ottobock (-2,55 Prozent auf 38,25 EUR), Vincorion (-2,17 Prozent auf 15,32 EUR) und SMA Solar (-1,97 Prozent auf 46,72 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Springer Nature-Aktie. 75 640 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at