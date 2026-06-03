Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 18 859,66 Punkte nach unten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 92,623 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,617 Prozent schwächer bei 18 926,16 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 043,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 998,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 844,28 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 2,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 17 911,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 094,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 697,50 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,67 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,28 Prozent auf 99,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,98 Prozent auf 20,45 EUR), 1&1 (+ 2,75 Prozent auf 24,25 EUR), Douglas (+ 2,38 Prozent auf 9,05 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 0,58 Prozent auf 51,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Alzchem Group (-7,75 Prozent auf 178,50 EUR), TeamViewer (-6,45 Prozent auf 5,95 EUR), Energiekontor (-5,30 Prozent auf 42,90 EUR), CANCOM SE (-4,51 Prozent auf 27,50 EUR) und ATOSS Software (-4,19 Prozent auf 77,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 547 546 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,139 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,30 Prozent.

Redaktion finanzen.at