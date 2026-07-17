Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent leichter bei 18 211,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 88,330 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,534 Prozent schwächer bei 18 231,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 329,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 165,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 312,31 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,911 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 475,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der SDAX noch bei 18 268,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Stand von 18 140,91 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,93 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 8,68 Prozent auf 63,25 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,55 Prozent auf 20,70 EUR), HelloFresh (+ 3,31 Prozent auf 3,71 EUR), EVOTEC SE (+ 3,12 Prozent auf 3,57 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,46 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-9,94 Prozent auf 14,50 EUR), PVA TePla (-9,62 Prozent auf 34,78 EUR), Vincorion (-7,11 Prozent auf 16,60 EUR), Basler (-5,78 Prozent auf 25,25 EUR) und ASTA Energy Solutions (-4,40 Prozent auf 60,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 863 753 Aktien gehandelt. Mit 3,574 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at