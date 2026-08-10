HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|Index-Bewegung
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10.08.2026 12:26:46
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 18 633,75 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,644 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 18 700,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 659,63 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 700,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 622,84 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Der SDAX stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 18 128,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 628,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 17 394,92 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,36 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 3,93 Prozent auf 31,24 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,60 EUR), SMA Solar (+ 3,39 Prozent auf 56,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,27 Prozent auf 15,80 EUR) und pbb (+ 2,32 Prozent auf 3,52 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Stabilus SE (-8,50 Prozent auf 15,72 EUR), GFT SE (-3,59 Prozent auf 22,80 EUR), CANCOM SE (-2,61 Prozent auf 24,25 EUR), PNE (-1,93 Prozent auf 10,18 EUR) und Ströer SE (-1,76 Prozent auf 40,14 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 601 382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 4,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu HAMBORNER REIT
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15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|24,35
|-1,81%
|EVOTEC SE
|3,71
|5,83%
|GFT SE
|22,50
|-4,86%
|HAMBORNER REIT
|4,36
|-0,23%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|70,30
|-1,82%
|LPKF Laser & Electronics AG
|15,75
|3,62%
|Mutares
|27,05
|0,00%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,50
|1,51%
|PNE AG
|9,82
|-4,66%
|PVA TePla AG
|30,16
|0,40%
|SMA Solar AG
|55,45
|2,02%
|Springer Nature
|20,40
|1,24%
|Stabilus SE
|15,54
|-8,70%
|Ströer SE & Co. KGaA
|39,74
|-1,68%
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|SDAX
|18 552,42
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