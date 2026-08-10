HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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Index-Bewegung 10.08.2026 12:26:46

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer

Der SDAX zeigt sich aktuell wenig verändert.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 18 633,75 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,644 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 18 700,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 659,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 700,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 622,84 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 18 128,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 628,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 17 394,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,36 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 3,93 Prozent auf 31,24 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,60 EUR), SMA Solar (+ 3,39 Prozent auf 56,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,27 Prozent auf 15,80 EUR) und pbb (+ 2,32 Prozent auf 3,52 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Stabilus SE (-8,50 Prozent auf 15,72 EUR), GFT SE (-3,59 Prozent auf 22,80 EUR), CANCOM SE (-2,61 Prozent auf 24,25 EUR), PNE (-1,93 Prozent auf 10,18 EUR) und Ströer SE (-1,76 Prozent auf 40,14 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 601 382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 4,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 24,35 -1,81% CANCOM SE
EVOTEC SE 3,71 5,83% EVOTEC SE
GFT SE 22,50 -4,86% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,36 -0,23% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,30 -1,82% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,75 3,62% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,05 0,00% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,50 1,51% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PNE AG 9,82 -4,66% PNE AG
PVA TePla AG 30,16 0,40% PVA TePla AG
SMA Solar AG 55,45 2,02% SMA Solar AG
Springer Nature 20,40 1,24% Springer Nature
Stabilus SE 15,54 -8,70% Stabilus SE
Ströer SE & Co. KGaA 39,74 -1,68% Ströer SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 552,42 -0,57%

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