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SDAX im Fokus 10.09.2026 17:58:51

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Der SDAX verlor letztendlich an Wert.

Am Donnerstag stand der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,75 Prozent im Minus bei 18 420,76 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,751 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,046 Prozent schwächer bei 18 551,75 Punkten, nach 18 560,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 600,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 395,28 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,73 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 18 540,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der SDAX bei 17 864,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 535,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,14 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,17 Prozent auf 54,90 EUR), STO SE (+ 2,53 Prozent auf 101,40 EUR), Drägerwerk (+ 1,80 Prozent auf 113,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,38 Prozent auf 22,05 EUR) und Adtran Networks SE (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Hypoport SE (-6,57 Prozent auf 76,80 EUR), Jungheinrich (-4,61 Prozent auf 25,24 EUR), SMA Solar (-3,89 Prozent auf 59,35 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,71 Prozent auf 1,38 EUR) und Vossloh (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 507 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,24 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,40 -2,09% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,80 1,33% Adtran Networks SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,80 1,99% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,21 0,00% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,39 -2,67% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 2,85 0,25% HelloFresh
Hypoport SE 77,90 -4,06% Hypoport SE
Jungheinrich AG 25,24 -4,10% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 -3,01% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,65 -0,19% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 54,10 2,27% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SAF-HOLLAND SE 21,95 2,81% SAF-HOLLAND SE
SMA Solar AG 58,85 -3,84% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 100,80 0,80% STO SE & Co. KGaA
Vossloh AG 58,55 -2,98% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 414,79 -0,78%

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