Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,05 Prozent auf 18 760,53 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,950 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 18 790,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 769,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 790,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 752,43 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,93 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 18 008,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 556,01 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 16 897,55 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,41 Prozent auf 59,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,64 Prozent auf 42,00 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 6,02 EUR), Douglas (+ 1,87 Prozent auf 9,24 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,87 Prozent auf 3,82 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen HAMBORNER REIT (-7,57 Prozent auf 4,64 EUR), INDUS (-4,31 Prozent auf 27,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,32 Prozent auf 38,42 EUR), Drägerwerk (-2,60 Prozent auf 86,10 EUR) und Verve Group (-2,53 Prozent auf 1,62 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die HAMBORNER REIT-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 985 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,166 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at