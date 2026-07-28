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Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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LUS-DAX im Blick 28.07.2026 12:26:49

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX kommt heute nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 25 470,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 395,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 555,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 642,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 28.04.2026, mit 23 990,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der LUS-DAX 23 970,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,68 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,28 Prozent auf 1 095,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,53 Prozent auf 46,92 EUR), BMW (+ 3,27) Prozent auf 59,36 EUR), Daimler Truck (+ 3,17 Prozent auf 47,82 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,94 Prozent auf 360,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,94 Prozent auf 59,68 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 144,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 43,14 EUR), RWE (-0,80 Prozent auf 56,84 EUR) und GEA (-0,79 Prozent auf 62,90 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 867 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,76 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 80,38 1,85% Beiersdorf AG
BMW AG 59,78 3,68% BMW AG
Daimler Truck 47,88 3,32% Daimler Truck
Fresenius Medical Care (FMC) St. 43,25 -1,23% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 63,50 -0,24% GEA
Infineon AG 57,61 -7,94% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,69 2,53% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 359,60 2,54% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 092,40 3,29% Rheinmetall AG
RWE AG St. 57,00 -0,66% RWE AG St.
Siemens AG 271,55 -1,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 139,02 -7,36% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,68 3,72% Volkswagen (VW) AG Vz.

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