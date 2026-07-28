Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX im Blick
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28.07.2026 12:26:49
Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 25 470,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 395,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 555,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 642,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 28.04.2026, mit 23 990,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der LUS-DAX 23 970,00 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,68 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,28 Prozent auf 1 095,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,53 Prozent auf 46,92 EUR), BMW (+ 3,27) Prozent auf 59,36 EUR), Daimler Truck (+ 3,17 Prozent auf 47,82 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,94 Prozent auf 360,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,94 Prozent auf 59,68 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 144,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 43,14 EUR), RWE (-0,80 Prozent auf 56,84 EUR) und GEA (-0,79 Prozent auf 62,90 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 867 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,76 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|21.07.26
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|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,38
|1,85%
|BMW AG
|59,78
|3,68%
|Daimler Truck
|47,88
|3,32%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|43,25
|-1,23%
|GEA
|63,50
|-0,24%
|Infineon AG
|57,61
|-7,94%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,69
|2,53%
|MTU Aero Engines AG
|359,60
|2,54%
|Rheinmetall AG
|1 092,40
|3,29%
|RWE AG St.
|57,00
|-0,66%
|Siemens AG
|271,55
|-1,07%
|Siemens Energy AG
|139,02
|-7,36%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,68
|3,72%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 520,00
|0,18%
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