TecDAX im Fokus 16.02.2026 15:59:09

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Am Montag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 650,74 Punkte nach unten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 547,744 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 667,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 637,85 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 3 835,11 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,730 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,32 Prozent auf 33,78 EUR), Kontron (+ 3,25 Prozent auf 24,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), United Internet (+ 2,09 Prozent auf 26,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,83 Prozent auf 121,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil TeamViewer (-4,01 Prozent auf 5,03 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 25,88 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,98 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und Nemetschek SE (-3,13 Prozent auf 64,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,519 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Nemetschek SE

10.02.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 25,90 -3,36% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 32,93 2,39% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 121,40 1,51% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 6,04 -1,85% EVOTEC SE
freenet AG 33,34 0,85% freenet AG
Infineon AG 43,15 -0,54% Infineon AG
Kontron 23,78 2,06% Kontron
Nagarro SE 58,35 -3,47% Nagarro SE
Nemetschek SE 64,05 -4,90% Nemetschek SE
Nordex AG 33,54 4,16% Nordex AG
SAP SE 168,76 -1,95% SAP SE
TeamViewer 4,92 -5,40% TeamViewer
United Internet AG 26,38 2,49% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 654,00 -0,04%

