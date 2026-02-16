Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|TecDAX im Fokus
|
16.02.2026 15:59:09
Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
Am Montag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 650,74 Punkte nach unten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 547,744 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 667,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 637,85 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 3 835,11 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,730 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,32 Prozent auf 33,78 EUR), Kontron (+ 3,25 Prozent auf 24,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), United Internet (+ 2,09 Prozent auf 26,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,83 Prozent auf 121,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil TeamViewer (-4,01 Prozent auf 5,03 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 25,88 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,98 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und Nemetschek SE (-3,13 Prozent auf 64,90 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,519 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.
Analysen zu Nemetschek SE
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|25,90
|-3,36%
|Deutsche Telekom AG
|32,93
|2,39%
|Elmos Semiconductor
|121,40
|1,51%
|EVOTEC SE
|6,04
|-1,85%
|freenet AG
|33,34
|0,85%
|Infineon AG
|43,15
|-0,54%
|Kontron
|23,78
|2,06%
|Nagarro SE
|58,35
|-3,47%
|Nemetschek SE
|64,05
|-4,90%
|Nordex AG
|33,54
|4,16%
|SAP SE
|168,76
|-1,95%
|TeamViewer
|4,92
|-5,40%
|United Internet AG
|26,38
|2,49%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 654,00
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.