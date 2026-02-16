Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Am Montag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 650,74 Punkte nach unten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 547,744 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 3 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 667,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 637,85 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 3 835,11 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,730 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,32 Prozent auf 33,78 EUR), Kontron (+ 3,25 Prozent auf 24,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), United Internet (+ 2,09 Prozent auf 26,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,83 Prozent auf 121,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil TeamViewer (-4,01 Prozent auf 5,03 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 25,88 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,98 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und Nemetschek SE (-3,13 Prozent auf 64,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,519 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.

