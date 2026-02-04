Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochnachmittag

Mit dem DAX geht es derzeit abwärts.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 24 656,53 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,127 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,261 Prozent höher bei 24 845,59 Punkten, nach 24 780,79 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 616,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 877,91 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 24 539,34 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 23 949,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der DAX einen Wert von 21 505,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,478 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 6,68 Prozent auf 55,28 EUR), Continental (+ 5,82 Prozent auf 71,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), BASF (+ 4,37 Prozent auf 49,47 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,20 Prozent auf 60,99 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-9,51 Prozent auf 214,10 EUR), Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), Scout24 (-5,08 Prozent auf 75,60 EUR), Deutsche Bank (-4,66 Prozent auf 32,21 EUR) und SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 585 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,142 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at