Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Kursverlauf
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07.10.2026 15:58:43
Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 1,17 Prozent auf 25 063,00 Punkte zurück.
Bei 25 353,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 037,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 005,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 25 463,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 382,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,02 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,34 EUR), Zalando (+ 1,16 Prozent auf 22,66 EUR) und Scout24 (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), Deutsche Bank (-5,35 Prozent auf 29,73 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,95 Prozent auf 354,90 EUR) und Commerzbank (-2,87 Prozent auf 38,89 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 156 163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|77,16
|0,29%
|Commerzbank
|37,92
|-1,81%
|Deutsche Bank AG
|29,40
|-1,89%
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|-0,19%
|Henkel KGaA Vz.
|73,62
|-0,84%
|Infineon AG
|58,72
|-3,86%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,08
|-1,82%
|MTU Aero Engines AG
|343,10
|-2,86%
|SAP SE
|189,14
|0,90%
|Scout24
|69,65
|0,87%
|Siemens Energy AG
|142,12
|-1,10%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,88
|-2,64%
|Zalando
|22,53
|-0,09%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 871,00
|-0,97%