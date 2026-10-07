Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Kursverlauf 07.10.2026 15:58:43

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX fällt heute.

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 1,17 Prozent auf 25 063,00 Punkte zurück.

Bei 25 353,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 037,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 005,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 25 463,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 382,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,02 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,34 EUR), Zalando (+ 1,16 Prozent auf 22,66 EUR) und Scout24 (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), Deutsche Bank (-5,35 Prozent auf 29,73 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,95 Prozent auf 354,90 EUR) und Commerzbank (-2,87 Prozent auf 38,89 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 156 163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 77,16 0,29% Beiersdorf AG
Commerzbank 37,92 -1,81% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,40 -1,89% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,90 -0,19% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 73,62 -0,84% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,72 -3,86% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,08 -1,82% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 343,10 -2,86% MTU Aero Engines AG
SAP SE 189,14 0,90% SAP SE
Scout24 69,65 0,87% Scout24
Siemens Energy AG 142,12 -1,10% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,88 -2,64% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,53 -0,09% Zalando

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