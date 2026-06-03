TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX aktuell
|
03.06.2026 15:58:53
Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,60 Prozent auf 32 749,45 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 384,780 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,923 Prozent auf 32 643,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,80 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 568,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 862,57 Einheiten.
MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 589,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der MDAX bei 29 801,02 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Wert von 30 773,34 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,71 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 8,05 Prozent auf 51,65 EUR), RENK (+ 3,20 Prozent auf 51,61 EUR), AIXTRON SE (+ 3,11 Prozent auf 59,72 EUR), HOCHTIEF (+ 2,04 Prozent auf 490,00 EUR) und Delivery Hero (+ 1,93 Prozent auf 39,07 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Ströer SE (-4,71 Prozent auf 35,64 EUR), Schaeffler (-4,07 Prozent auf 10,38 EUR), Nemetschek SE (-4,05 Prozent auf 62,75 EUR), KION GROUP (-3,71 Prozent auf 41,03 EUR) und DWS Group GmbH (-3,28 Prozent auf 60,40 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 659 748 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,749 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Die Aroundtown SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,06 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
01.06.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)