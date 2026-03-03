Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 3,85 Prozent tiefer bei 17 177,22 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 96,370 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,54 Prozent auf 17 589,85 Punkte an der Kurstafel, nach 17 865,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 589,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 049,89 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der SDAX 18 004,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 581,23 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Stand von 15 223,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,03 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 049,89 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 1,03 Prozent auf 4,79 EUR), PNE (+ 0,23 Prozent auf 8,72 EUR), Klöckner (+ 0,18) Prozent auf 11,02 EUR), SMA Solar (+ 0,00 Prozent auf 29,86 EUR) und Gerresheimer (-0,06 Prozent auf 16,11 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Schaeffler (-19,10 Prozent auf 8,16 EUR), Befesa (-7,78 Prozent auf 31,06 EUR), DEUTZ (-7,50 Prozent auf 11,47 EUR), Dürr (-7,42 Prozent auf 21,85 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,66 Prozent auf 26,08 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 694 153 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 9,524 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 4,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

