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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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SDAX-Entwicklung 01.09.2026 15:58:53

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,96 Prozent tiefer bei 18 754,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,582 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 18 934,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 935,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 747,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 956,76 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 302,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 958,94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 892,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 4,54 Prozent auf 26,50 EUR), Drägerwerk (+ 3,02 Prozent auf 115,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,55 Prozent auf 32,96 EUR), CANCOM SE (+ 2,27 Prozent auf 22,50 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1,52 Prozent auf 107,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil OHB SE (-9,58 Prozent auf 182,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5,91 Prozent auf 73,30 EUR), Hypoport SE (-4,89 Prozent auf 83,55 EUR), Energiekontor (-4,65 Prozent auf 24,60 EUR) und Jungheinrich (-3,78 Prozent auf 25,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 497 914 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,25 0,00% 1&1 AG
CANCOM SE 22,50 2,97% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 32,88 3,14% Carl Zeiss Meditec AG
CEWE Stiftung & Co. KGaA 106,60 0,95% CEWE Stiftung & Co. KGaA
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 115,40 3,22% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Energiekontor AG 24,55 -5,39% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,20 -1,96% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 73,15 -5,61% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 26,60 5,56% GFT SE
Hypoport SE 83,30 -4,47% Hypoport SE
Jungheinrich AG 25,40 -3,50% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,80 0,13% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,55 0,00% Mutares
OHB SE 182,80 -12,12% OHB SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 770,86 -0,87%

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