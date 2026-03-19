Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Blick
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19.03.2026 15:59:14
Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag
Am Donnerstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,84 Prozent im Minus bei 3 494,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 544,178 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,770 Prozent auf 3 532,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 559,66 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 459,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 533,34 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2,40 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.02.2026, einen Wert von 3 698,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der TecDAX noch bei 3 566,78 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 3 828,30 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,59 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 459,93 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 11,03 Prozent auf 23,65 EUR), United Internet (+ 3,87 Prozent auf 26,86 EUR), Nemetschek SE (+ 2,94 Prozent auf 69,95 EUR), 1&1 (+ 2,65 Prozent auf 23,25 EUR) und ATOSS Software (+ 1,36 Prozent auf 82,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Kontron (-7,68 Prozent auf 19,83 EUR), Eckert Ziegler (-5,78 Prozent auf 13,85 EUR), Infineon (-5,58 Prozent auf 37,74 EUR), HENSOLDT (-5,48 Prozent auf 79,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,08 Prozent auf 131,60 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 716 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Mit 7,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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