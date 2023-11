Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 15 120,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,338 Prozent auf 15 084,79 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 068,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 139,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der DAX bei 15 229,77 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Wert von 15 950,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, betrug der DAX-Kurs 13 533,52 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 3,20 Prozent auf 164,35 EUR), SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 131,34 EUR), Symrise (+ 1,77 Prozent auf 95,22 EUR), EON SE (+ 1,20 Prozent auf 11,40 EUR) und Merck (+ 0,78 Prozent auf 147,75 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-3,95 Prozent auf 28,48 EUR), Fresenius SE (-1,73 Prozent auf 24,94 EUR), BMW (-1,69 Prozent auf 91,26 EUR), Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 9,23 EUR) und Continental (-1,63 Prozent auf 61,38 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 812 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 151,219 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

