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LUS-DAX-Performance im Fokus 24.09.2026 12:26:57

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

In Frankfurt ist am Donnerstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 25 335,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 399,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 166,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 26 119,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 776,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 704,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 1,92 Prozent auf 77,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), Henkel vz (+ 1,10 Prozent auf 75,08 EUR), Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 256,00 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 417,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 70,56 EUR), Rheinmetall (-3,14 Prozent auf 992,80 EUR), BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,96 Prozent auf 41,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 855 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,434 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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