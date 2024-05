Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent auf 18 704,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 685,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 742,50 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 857,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 997,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 901,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 849,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 4,40 Prozent auf 289,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,23 Prozent auf 121,40 EUR), Commerzbank (+ 2,13 Prozent auf 14,18 EUR), Daimler Truck (+ 1,61 Prozent auf 41,75 EUR) und BMW (+ 1,55 Prozent auf 104,55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-9,22 Prozent auf 70,66 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 227,00 EUR), Rheinmetall (-3,15 Prozent auf 518,20 EUR), Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 180,25 EUR) und Zalando (-1,05 Prozent auf 24,49 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 2 896 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

