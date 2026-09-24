Schwache Performance in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Am Donnerstag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,94 Prozent schwächer bei 18 173,94 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,991 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent schwächer bei 18 302,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 345,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 122,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 302,56 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,048 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 18 437,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der SDAX mit 17 963,71 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 17 024,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,71 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Shelly (+ 4,04 Prozent auf 67,00 EUR), Medios (+ 2,60 Prozent auf 10,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,89 Prozent auf 31,26 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,68 Prozent auf 24,20 EUR) und Südzucker (+ 1,49 Prozent auf 12,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-9,81 Prozent auf 14,25 EUR), secunet Security Networks (-4,84 Prozent auf 236,00 EUR), Basler (-4,05 Prozent auf 23,70 EUR), pbb (-3,78 Prozent auf 3,05 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die LPKF Laser Electronics-Aktie. 220 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at