Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Performance
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11.06.2026 12:27:10
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,72 Prozent schwächer bei 3 950,79 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 549,650 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent tiefer bei 3 974,58 Punkten, nach 3 979,38 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 939,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 978,01 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,25 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 766,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der TecDAX 3 599,45 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der TecDAX bei 3 912,54 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,01 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Kontron (+ 5,18 Prozent auf 23,56 EUR), Siltronic (+ 3,86 Prozent auf 88,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,26 Prozent auf 164,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,74 Prozent auf 91,90 EUR) und JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 43,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SAP SE (-3,90 Prozent auf 143,86 EUR), Nemetschek SE (-3,43 Prozent auf 59,20 EUR), Deutsche Telekom (-3,28 Prozent auf 27,69 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 24,98 EUR) und CANCOM SE (-1,54 Prozent auf 25,60 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 262 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 180,621 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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