AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX aktuell
|
14.01.2026 17:58:39
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA letztendlich 1,42 Prozent schwächer bei 3 772,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 592,841 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 827,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 827,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 759,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 831,76 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,30 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 646,41 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 497,31 Punkte.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit freenet (+ 1,19 Prozent auf 28,88 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,66 Prozent auf 47,05 EUR), Nagarro SE (+ 0,59 Prozent auf 68,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 28,11 EUR) und Drägerwerk (+ 0,41 Prozent auf 73,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-7,04 Prozent auf 111,00 EUR), IONOS (-5,40 Prozent auf 27,15 EUR), AIXTRON SE (-5,39 Prozent auf 18,94 EUR), Elmos Semiconductor (-4,03 Prozent auf 104,80 EUR) und Nemetschek SE (-3,67 Prozent auf 86,50 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 812 401 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
