Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX im Minus

Am Donnerstag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,32 Prozent auf 3 026,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 434,935 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,644 Prozent auf 3 046,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 066,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 018,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 050,98 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,47 Prozent zurück. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 3 053,66 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 3 150,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 805,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,11 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 897,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit CompuGroup Medical SE (+ 0,47 Prozent auf 38,64 EUR), Bechtle (+ 0,29 Prozent auf 44,84 EUR), Nagarro SE (+ 0,21 Prozent auf 70,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,20 Prozent auf 40,62 EUR) und PNE (+ 0,00 Prozent auf 13,18 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-8,28 Prozent auf 19,78 EUR), Sartorius vz (-3,57 Prozent auf 321,10 EUR), Nordex (-3,05 Prozent auf 11,61 EUR), SMA Solar (-2,75 Prozent auf 62,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 80,74 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 102 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 147,172 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

