Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 4 040,62 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 575,909 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,050 Prozent auf 4 084,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 082,68 Punkten am Vortag.

Bei 4 088,24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 030,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 180,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 739,20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,49 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 3,02 Prozent auf 115,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,55 Prozent auf 32,96 EUR), CANCOM SE (+ 2,27 Prozent auf 22,50 EUR), QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,03 EUR) und Kontron (+ 1,19 Prozent auf 22,16 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-3,86 Prozent auf 75,95 EUR), PVA TePla (-2,98 Prozent auf 29,98 EUR), HENSOLDT (-2,96 Prozent auf 83,16 EUR), Nemetschek SE (-2,84 Prozent auf 68,30 EUR) und IONOS (-2,27 Prozent auf 34,48 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 773 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,822 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at