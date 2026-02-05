ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Marktbericht
|
05.02.2026 12:26:46
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben
Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 3 606,24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 528,820 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,508 Prozent höher bei 3 631,40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 613,05 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 636,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 596,46 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,511 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 3 701,99 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 3 561,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 770,97 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,498 Prozent nach. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 558,78 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), AIXTRON SE (+ 2,64 Prozent auf 20,58 EUR), Siltronic (+ 2,30 Prozent auf 49,78 EUR), Nemetschek SE (+ 1,11 Prozent auf 73,05 EUR) und ATOSS Software (+ 1,06 Prozent auf 85,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nagarro SE (-3,26 Prozent auf 63,90 EUR), Siemens Healthineers (-2,87 Prozent auf 41,57 EUR), SMA Solar (-2,51 Prozent auf 33,34 EUR), 1&1 (-2,05 Prozent auf 26,25 EUR) und HENSOLDT (-1,81 Prozent auf 76,15 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 980 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 190,144 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
