Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent tiefer bei 3 432,06 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 532,610 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 481,14 Zählern und damit 0,278 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 471,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 532,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 428,23 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 4,14 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 721,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 766,80 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 428,23 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 9,05 Prozent auf 139,80 EUR), SMA Solar (+ 6,15 Prozent auf 38,98 EUR), IONOS (+ 1,90 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (+ 1,81 Prozent auf 27,06 EUR) und Infineon (+ 1,39 Prozent auf 37,61 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Bechtle (-12,45 Prozent auf 26,30 EUR), Ottobock (-7,52 Prozent auf 47,58 EUR), Siltronic (-5,92 Prozent auf 52,40 EUR), SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR) und HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 76,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 560 664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at