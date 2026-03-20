Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Blick 20.03.2026 15:58:36

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent tiefer bei 3 432,06 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 532,610 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 481,14 Zählern und damit 0,278 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 471,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 532,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 428,23 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 4,14 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 721,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 766,80 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 428,23 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 9,05 Prozent auf 139,80 EUR), SMA Solar (+ 6,15 Prozent auf 38,98 EUR), IONOS (+ 1,90 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (+ 1,81 Prozent auf 27,06 EUR) und Infineon (+ 1,39 Prozent auf 37,61 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Bechtle (-12,45 Prozent auf 26,30 EUR), Ottobock (-7,52 Prozent auf 47,58 EUR), Siltronic (-5,92 Prozent auf 52,40 EUR), SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR) und HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 76,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 560 664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 Ottobock Neutral UBS AG
17.02.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 25,64 -15,27% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 31,41 -2,36% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 135,60 -3,14% Elmos Semiconductor
freenet AG 26,30 -2,30% freenet AG
HENSOLDT 75,05 -5,18% HENSOLDT
Infineon AG 37,44 -0,45% Infineon AG
IONOS 24,05 1,48% IONOS
Ottobock 46,68 -9,53% Ottobock
SAP SE 152,78 -4,07% SAP SE
Sartorius AG Vz. 206,00 -2,55% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 51,65 -7,35% Siltronic AG
SMA Solar AG 38,84 5,77% SMA Solar AG
TeamViewer 4,36 -2,76% TeamViewer
United Internet AG 26,90 1,05% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 420,18 -1,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.03.26 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen