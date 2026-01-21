AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der TecDAX zeigt sich heute leichter.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 3 622,22 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 560,416 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 647,97 Punkten, nach 3 646,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 666,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 621,32 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,81 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 3 566,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 789,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 641,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,057 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 599,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 19,69 EUR), freenet (+ 2,07 Prozent auf 28,64 EUR), QIAGEN (+ 1,96 Prozent auf 44,98 EUR), TeamViewer (+ 1,02 Prozent auf 5,47 EUR) und Nagarro SE (+ 0,55 Prozent auf 63,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,17 Prozent auf 33,04 EUR), HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 87,50 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 74,00 EUR), EVOTEC SE (-2,48 Prozent auf 5,75 EUR) und ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 98,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 21,00 0,77% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 100,00 -0,99% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,92 0,90% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 6,11 0,99% EVOTEC SE
freenet AG 29,42 1,73% freenet AG
HENSOLDT 85,05 -2,47% HENSOLDT
Nagarro SE 68,90 5,67% Nagarro SE
Nemetschek SE 75,30 0,20% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 46,42 -0,82% QIAGEN N.V.
SAP SE 188,74 -2,06% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,16 -0,09% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 37,76 8,44% SMA Solar AG
TeamViewer 5,79 2,39% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 708,55 1,84%

