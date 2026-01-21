Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 3 622,22 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 560,416 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 647,97 Punkten, nach 3 646,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 666,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 621,32 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,81 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 3 566,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 789,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 641,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,057 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 599,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 19,69 EUR), freenet (+ 2,07 Prozent auf 28,64 EUR), QIAGEN (+ 1,96 Prozent auf 44,98 EUR), TeamViewer (+ 1,02 Prozent auf 5,47 EUR) und Nagarro SE (+ 0,55 Prozent auf 63,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,17 Prozent auf 33,04 EUR), HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 87,50 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 74,00 EUR), EVOTEC SE (-2,48 Prozent auf 5,75 EUR) und ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 98,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at