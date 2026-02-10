Nordex Aktie
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 3 628,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 538,700 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 3 632,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 635,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 618,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 642,71 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 3 820,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 10.02.2025, mit 3 802,68 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,126 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 7,72 Prozent auf 22,75 EUR), SMA Solar (+ 5,31 Prozent auf 34,14 EUR), ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 90,30 EUR), Kontron (+ 1,45 Prozent auf 22,34 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 41,31 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-8,25 Prozent auf 23,90 EUR), TeamViewer (-6,69 Prozent auf 5,51 EUR), 1&1 (-5,12 Prozent auf 25,00 EUR), United Internet (-5,02 Prozent auf 26,50 EUR) und Nordex (-3,79 Prozent auf 32,46 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 464 879 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,949 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
