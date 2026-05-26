Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX im Fokus
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26.05.2026 09:28:51
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 4 073,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 552,366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 4 087,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 096,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 067,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 089,01 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 754,52 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 3 831,03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,38 Prozent. Bei 4 101,25 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 1,96 Prozent auf 96,45 EUR), JENOPTIK (+ 1,87 Prozent auf 45,88 EUR), Kontron (+ 0,09 Prozent auf 23,10 EUR), United Internet (-0,08 Prozent auf 26,14 EUR) und freenet (-0,16 Prozent auf 25,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,07 Prozent auf 87,18 EUR), Sartorius vz (-1,71 Prozent auf 230,50 EUR), Nemetschek SE (-1,39 Prozent auf 63,90 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 75,87 EUR) und SMA Solar (-0,97 Prozent auf 66,25 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 299 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 177,211 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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