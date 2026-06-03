Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,19 Prozent auf 4 185,72 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 579,311 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,353 Prozent leichter bei 4 221,25 Punkten in den Handel, nach 4 236,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 163,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 222,90 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,083 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 697,16 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 3 617,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 867,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15,49 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,20 Prozent auf 97,95 EUR), AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 60,32 EUR), 1&1 (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), JENOPTIK (+ 1,57 Prozent auf 47,76 EUR) und QIAGEN (+ 0,88 Prozent auf 30,98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-7,40 Prozent auf 5,89 EUR), CANCOM SE (-5,56 Prozent auf 27,20 EUR), Nemetschek SE (-5,20 Prozent auf 62,00 EUR), ATOSS Software (-4,68 Prozent auf 77,40 EUR) und SAP SE (-4,25 Prozent auf 155,94 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 208 247 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 196,032 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at