Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Rot

Am Dienstag beendete der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 2 940,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 428,117 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,166 Prozent schwächer bei 2 936,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 941,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 905,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 952,61 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, stand der TecDAX bei 3 111,68 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Stand von 3 199,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 765,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,17 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 4,91 Prozent auf 26,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,63 Prozent auf 37,69 EUR), Nemetschek SE (+ 2,93 Prozent auf 64,02 EUR), SMA Solar (+ 2,87 Prozent auf 66,20 EUR) und ATOSS Software (+ 1,70 Prozent auf 209,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nordex (-3,45 Prozent auf 9,91 EUR), Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 263,40 EUR), ADTRAN (-1,69 Prozent auf 7,58 USD), HENSOLDT (-1,56 Prozent auf 29,02 EUR) und TeamViewer (-1,34 Prozent auf 15,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 537 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 142,914 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

