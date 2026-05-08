Nemetschek Aktie

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

TecDAX im Fokus 08.05.2026 17:58:51

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer

Der TecDAX zeigte sich am Freitagabend in Rot.

Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 3 778,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 522,969 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,502 Prozent auf 3 776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 770,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 796,16 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 595,67 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 3 619,60 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 3 722,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 12,36 Prozent auf 99,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,75 Prozent auf 206,00 EUR), SMA Solar (+ 5,58 Prozent auf 63,35 EUR), JENOPTIK (+ 3,82 Prozent auf 35,86 EUR) und Infineon (+ 3,63 Prozent auf 61,66 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-5,63 Prozent auf 73,42 EUR), Nemetschek SE (-4,34 Prozent auf 61,70 EUR), ATOSS Software (-4,08 Prozent auf 75,20 EUR), Ottobock (-3,85 Prozent auf 60,00 EUR) und SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 547 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 174,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
06.05.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
06.05.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
ATOSS Software AG 74,60 -3,62% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 27,41 -0,76% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 204,00 5,26% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,46 1,40% freenet AG
HENSOLDT 74,58 -3,52% HENSOLDT
Infineon AG 62,10 5,61% Infineon AG
JENOPTIK AG 35,68 4,82% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 62,20 -2,51% Nemetschek SE
Ottobock 59,90 -4,16% Ottobock
SAP SE 146,78 -1,75% SAP SE
Siltronic AG 98,45 14,34% Siltronic AG
SMA Solar AG 62,40 5,76% SMA Solar AG
TeamViewer 5,50 -2,22% TeamViewer

