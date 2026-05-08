Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
08.05.2026 17:58:51
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer
Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 3 778,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 522,969 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,502 Prozent auf 3 776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 770,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 796,16 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 595,67 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 3 619,60 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 3 722,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 12,36 Prozent auf 99,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,75 Prozent auf 206,00 EUR), SMA Solar (+ 5,58 Prozent auf 63,35 EUR), JENOPTIK (+ 3,82 Prozent auf 35,86 EUR) und Infineon (+ 3,63 Prozent auf 61,66 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-5,63 Prozent auf 73,42 EUR), Nemetschek SE (-4,34 Prozent auf 61,70 EUR), ATOSS Software (-4,08 Prozent auf 75,20 EUR), Ottobock (-3,85 Prozent auf 60,00 EUR) und SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 547 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 174,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu HENSOLDT
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|06.05.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|74,60
|-3,62%
|Deutsche Telekom AG
|27,41
|-0,76%
|Elmos Semiconductor
|204,00
|5,26%
|freenet AG
|27,46
|1,40%
|HENSOLDT
|74,58
|-3,52%
|Infineon AG
|62,10
|5,61%
|JENOPTIK AG
|35,68
|4,82%
|Nemetschek SE
|62,20
|-2,51%
|Ottobock
|59,90
|-4,16%
|SAP SE
|146,78
|-1,75%
|Siltronic AG
|98,45
|14,34%
|SMA Solar AG
|62,40
|5,76%
|TeamViewer
|5,50
|-2,22%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 779,72
|-0,42%
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.