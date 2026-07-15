Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste

Am Mittwoch verliert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,97 Prozent auf 3 809,90 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 519,391 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3 847,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 847,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 800,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 847,66 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,597 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 998,22 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 3 602,66 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 3 902,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,12 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 5,62 Prozent auf 52,60 EUR), PVA TePla (+ 2,51 Prozent auf 39,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,39 Prozent auf 32,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,18 Prozent auf 29,10 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,60 Prozent auf 57,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-7,47 Prozent auf 3,47 EUR), Infineon (-5,46 Prozent auf 67,90 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 92,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,61 Prozent auf 83,85 EUR) und AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 42,67 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 2 580 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 164,298 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at