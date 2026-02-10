Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|TecDAX-Performance im Blick
|
10.02.2026 09:29:01
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent auf 3 630,63 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 538,700 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,087 Prozent leichter bei 3 632,24 Punkten, nach 3 635,40 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 635,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 618,18 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 820,24 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Stand von 3 496,69 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 802,68 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,175 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,07 Prozent auf 21,98 EUR), Nagarro SE (+ 2,06 Prozent auf 64,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,65 Prozent auf 28,36 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,59 Prozent auf 15,30 EUR) und Bechtle (+ 1,44 Prozent auf 36,68 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil 1&1 (-5,50 Prozent auf 24,90 EUR), IONOS (-5,37 Prozent auf 24,65 EUR), United Internet (-4,16 Prozent auf 26,74 EUR), TeamViewer (-3,81 Prozent auf 5,68 EUR) und Nordex (-3,38 Prozent auf 32,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 639 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
