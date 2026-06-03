Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|TecDAX-Performance im Blick
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03.06.2026 09:28:58
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,85 Prozent auf 4 200,04 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 579,311 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,353 Prozent leichter bei 4 221,25 Punkten, nach 4 236,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 222,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 198,21 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,259 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 3 697,16 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 3 617,31 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 3 867,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,89 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1,04 Prozent auf 58,52 EUR), Nagarro SE (+ 0,34 Prozent auf 40,98 EUR), Siltronic (+ 0,29 Prozent auf 103,90 EUR), SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 163,16 EUR) und Ottobock (+ 0,00 Prozent auf 53,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-2,06 Prozent auf 29,46 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,84 Prozent auf 25,62 EUR), Infineon (-1,78 Prozent auf 86,43 EUR), Sartorius vz (-1,69 Prozent auf 238,80 EUR) und HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 78,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 403 680 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 196,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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