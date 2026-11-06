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06.11.2026 12:27:06
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer
Am Freitag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,19 Prozent auf 3 991,39 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 589,137 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,406 Prozent auf 4 023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 039,56 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 024,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 989,30 Einheiten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der TecDAX bei 4 099,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 000,99 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 3 498,24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,13 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 30,23 EUR), SMA Solar (+ 4,32 Prozent auf 51,20 EUR), Kontron (+ 2,27 Prozent auf 19,34 EUR), Siltronic (+ 2,19 Prozent auf 51,30 EUR) und Infineon (+ 2,12 Prozent auf 46,93 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-5,43 Prozent auf 78,10 EUR), ATOSS Software (-3,74 Prozent auf 90,10 EUR), Ottobock (-3,39 Prozent auf 47,05 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 65,85 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,13 Prozent auf 34,68 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 772 455 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,943 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30,27
|4,81%
|ATOSS Software AG
|87,80
|-4,88%
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,86
|-1,30%
|freenet AG
|23,28
|-0,94%
|HENSOLDT
|77,66
|-4,10%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Kontron
|18,75
|-0,32%
|Nemetschek SE
|64,85
|-4,56%
|Ottobock
|46,90
|-3,10%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siltronic AG
|50,25
|1,03%
|SMA Solar AG
|50,65
|3,37%
|TeamViewer
|5,07
|-1,65%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,96
|-1,14%
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