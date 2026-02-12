Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 3 599,37 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 546,267 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,470 Prozent höher bei 3 623,97 Punkten in den Handel, nach 3 607,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 650,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 599,21 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,03 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 12.01.2026, den Stand von 3 837,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 575,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 833,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,688 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 6,09 Prozent auf 32,22 EUR), freenet (+ 1,46 Prozent auf 33,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,65) Prozent auf 40,36 EUR), SAP SE (+ 0,41 Prozent auf 169,70 EUR) und Drägerwerk (+ 0,12 Prozent auf 86,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-11,23 Prozent auf 51,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,97 Prozent auf 25,50 EUR), SMA Solar (-5,79 Prozent auf 32,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,70 Prozent auf 46,02 EUR) und Bechtle (-5,59 Prozent auf 32,76 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 11 025 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 202,988 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at