Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 3 697,10 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 552,660 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,317 Prozent höher bei 3 733,63 Punkten in den Handel, nach 3 721,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 737,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 690,56 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 19.01.2026, den Stand von 3 673,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 856,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,09 Prozent auf 57,25 EUR), Siltronic (+ 2,35 Prozent auf 54,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,46) Prozent auf 83,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 32,63 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,15 Prozent auf 65,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil freenet (-8,18 Prozent auf 30,76 EUR), SMA Solar (-3,78 Prozent auf 33,06 EUR), ATOSS Software (-2,79 Prozent auf 80,10 EUR), 1&1 (-2,48 Prozent auf 23,55 EUR) und Nagarro SE (-2,47 Prozent auf 57,20 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 870 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,150 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

