HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
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04.09.2026 17:58:44
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
Der TecDAX ging nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 027,12 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,304 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,330 Prozent höher bei 4 040,71 Punkten, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 066,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 022,28 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der TecDAX auf 3 981,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 208,59 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 3 623,61 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,11 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,08 Prozent auf 72,40 EUR), PVA TePla (+ 5,60 Prozent auf 31,28 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,17 Prozent auf 139,80 EUR), Siltronic (+ 3,93 Prozent auf 78,05 EUR) und JENOPTIK (+ 2,61 Prozent auf 40,12 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-6,02 Prozent auf 63,20 EUR), Sartorius vz (-3,10 Prozent auf 237,20 EUR), HENSOLDT (-2,52 Prozent auf 79,70 EUR), Bechtle (-1,95 Prozent auf 36,24 EUR) und EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 3,21 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 841 949 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,418 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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