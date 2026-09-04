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Kursverlauf 04.09.2026 17:58:44

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter

Der Handel in Frankfurt verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Der TecDAX ging nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 027,12 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,304 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,330 Prozent höher bei 4 040,71 Punkten, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 066,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 022,28 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der TecDAX auf 3 981,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 208,59 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 3 623,61 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,11 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,08 Prozent auf 72,40 EUR), PVA TePla (+ 5,60 Prozent auf 31,28 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,17 Prozent auf 139,80 EUR), Siltronic (+ 3,93 Prozent auf 78,05 EUR) und JENOPTIK (+ 2,61 Prozent auf 40,12 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-6,02 Prozent auf 63,20 EUR), Sartorius vz (-3,10 Prozent auf 237,20 EUR), HENSOLDT (-2,52 Prozent auf 79,70 EUR), Bechtle (-1,95 Prozent auf 36,24 EUR) und EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 3,21 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 841 949 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,418 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 28,40 -1,59% Deutsche Telekom AG
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EVOTEC SE 3,23 -0,74% EVOTEC SE
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HENSOLDT 80,14 -2,08% HENSOLDT
JENOPTIK AG 39,96 2,25% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 63,45 -6,48% Nemetschek SE
PVA TePla AG 31,10 5,28% PVA TePla AG
SAP SE 184,86 -0,73% SAP SE
Sartorius AG Vz. 238,10 -2,66% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 78,25 3,71% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,65 5,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,88 -1,01% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,00 1,21% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 022,75 -0,12%

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