|FTSE 100-Performance im Blick
|
05.02.2026 12:26:46
Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag im Minus
Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent auf 10 375,41 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,912 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 402,55 Punkten in den Handel, nach 10 402,34 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 404,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 345,48 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 004,57 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 9 777,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 623,29 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,26 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 6,75 Prozent auf 76,54 GBP), RELX (+ 3,57 Prozent auf 22,63 GBP), Experian (+ 2,44 Prozent auf 26,08 GBP), Pershing Square (+ 2,20 Prozent auf 46,40 GBP) und Standard Chartered (+ 1,80 Prozent auf 18,91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Vodafone Group (-5,62 Prozent auf 1,08 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4,29 Prozent auf 15,62 GBP), Barratt Developments (-3,88 Prozent auf 3,85 GBP), Fresnillo (-3,76 Prozent auf 36,34 GBP) und Entain (-3,55 Prozent auf 6,25 GBP) unter Druck.
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 56 919 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 257,935 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|4,46
|-0,20%
|Entain PLC Registered Shs
|7,02
|-0,20%
|Experian PLC
|28,80
|-4,00%
|Fresnillo PLC
|42,80
|6,63%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,80
|-1,11%
|HSBC Holdings plc
|15,04
|3,58%
|Legal & General plc
|3,13
|1,29%
|Lloyds Banking Group
|1,26
|1,62%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,50
|0,57%
|Pershing Square Holdings
|51,90
|0,39%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|24,90
|-2,73%
|Sage PLC
|9,77
|-3,80%
|Standard Chartered plc
|21,80
|2,83%
|Vodafone Group PLC
|1,28
|2,99%
|WPP 2012 PLC
|3,12
|6,12%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 369,75
|0,59%
